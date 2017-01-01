На Егошихинском кладбище начался ремонт памятника жертвам политических репрессий

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На Егошихинском кладбище начались работы по ремонту памятника жертвам политических репрессий. Об этом сообщили в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми.

Фото: Facebook

Памятник в апреле этого года был принят в муниципальную собственность и закреплён на праве оперативного управления за городским Центром охраны памятников. О необходимости его реконструкции и прилегающей территории пермский «Мемориал» заговорил больше пяти лет назад.

«Для «Мемориала» это приятная новость. Появилась возможность провести не только уборку местности около памятника, но и ремонтно-восстановительные работы», — говорит председатель пермского «Мемориала» Роберт Латыпов.

Так, будет выполнен комплекс работ по устройству организованного водостока, ремонтно-восстановительные работы и реставрация элементов памятника. В настоящее время идут работы по бетонированию прилегающей территории.

Памятник жертвам политических репрессий был построен в 1996 году на пожертвования пермяков и при поддержке областных и городских властей. Архитектор — Михаил Футлик. Концептуальное решение памятника достаточно просто: он представляет собой звонницу набатного колокола. На его стелах надпись «Памяти жертв политических репрессий» и отрывок из стихотворения «Вина» Александра Жигулина: «О, люди! Люди с номерами, вы были люди, не рабы. Вы были выше и упрямей своей трагической судьбы».

«В те годы, когда был возведён памятник, он не нуждался в дополнительной пояснительной информации. Новым поколениям стоит разъяснять, что памятник посвящён печальным страницам истории. Этого не стоит пугаться. Во многих городах мемориальные комплексы включены в туристические маршруты. Важно, чтобы объект стал мемориальным комплексом, куда можно водить экскурсии для школьников, туристов города», — говорит Роберт Латыпов.

Завершить ремонт памятника планируется к 30 октября — Дню памяти жертв политических репрессий.

Кроме того, в перспективе будет разработана концепция развития мемориального комплекса. После того как создадут проект, вопрос вынесут на обсуждение в публичное пространство.