Прикосновение к музыкальной легенде Открыта памятная доска Олегу Новосёлову

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Это было необычное открытие мемориальной доски. Во-первых, оно прошло под музыку, и даже не под духовой оркестр — играл популярный ансамбль «Пятый корпус». Уже эта музыкальная прелюдия настраивала на то, что событие позволяет прикоснуться к жизни и творчеству музыканта, человека свободного и неформального.

Фото: Алёна Ужегова

Во-вторых, всё событие носило демократичный характер междусобойчика: без подчёркнутого официоза, без лишнего пафоса. Главными гостями и участниками церемонии стали жители крохалевского многоквартирного дома на ул. Яблочкова, 21, на стене которого разместился знак памяти музыканта, продюсера, общественного деятеля Олега Новосёлова, основателя фестиваля Rock-Line. В этом доме Олег жил с 1993 по 2004 год, а в 2011 году собрание собственников жилья приняло решение об открытии доски. На церемонию жители вышли с детьми и собачками, словно просто погулять во дворе.

Фото: Алёна Ужегова

С 2011 года жена музыканта Елена Зорина-Новосёлова собирала деньги, чтобы осуществить решение жильцов дома. Речь шла не просто о размещении какого-то знака на стене, а о важном элементе благоустройства, о создании произведения искусства. За работу взялся виднейший пермский скульптор Алексей Залазаев. По его словам, он мало знал Олега, но вспоминает его как светлого, внутренне гармоничного, уравновешенного человека с хорошим чувством юмора. Залазаев отнёсся к этой работе как к возможности прикоснуться к легенде русского рока. В своём творении он хотел выразить дух русского авангарда ХХ века, сделать памятный знак лаконичным и супрематичным.

Алексей Залазаев и Елена Зорина-Новосёлова на фоне барельефа

Фото: Алёна Ужегова

Назвать результат этой работы мемориальной доской было бы не вполне верно. Это не доска, а художественный барельеф, повторяющий изгибы фасада дома. Внешне он имитирует открытый конверт виниловой пластинки, на левой стороне — рельефный портрет музыканта, как всегда у Залазаева, очень правдивый и узнаваемый и в то же время чуть-чуть гротескный, а на правой стороне — имя и фамилия «Олег Новосёлов», где инициалы складываются в слово «он». Барельеф выполнен из очень хорошей, выразительной патинированной бронзы.

Территория перед мемориальным знаком выложена новой фигурной плиткой и обрамлена декоративным цветником. Елена Зорина-Новосёлова говорит, что отнеслась к этой работе как к элементу благоустройства микрорайона и хотела бы, чтобы другие микрорайоны последовали этому примеру и создали бы что-то красивое и запоминающееся. По мнению Елены, которое разделяет и Алексей Залазаев, очень важно, что доска открыта не в центре Перми, а в отдалённом «спальном» районе.

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