Иван Лазарев покидает «Парму»

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Иван Лазарев

Фото: пресс-служба БК «Зенит»

Центровой Иван Лазарев больше не будет выступать за «Парму». В пермском баскетбольном клубе сообщили, что с ним не будет подписано новое соглашение.

Иван Лазарев, экс-центровой «Пармы»:

— Всегда с радостью и удовольствием буду возвращаться в «Молот» и скучать по этой атмосфере. Было приятно играть и находиться в таком баскетбольном городе, как Пермь. Хочу пожелать БК «Парма» раскрыть свой потенциал, удачи в следующем сезоне.

Ранее баскетболист выступал за «Триумф», «Рязань», ЦСКА и «Зенит».