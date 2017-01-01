Музей писателя Виктора Астафьева войдёт в единую сеть учреждений культуры Чусового

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Администрация Чусовского муниципального района выступила с инициативой о передаче литературного музея В. П. Астафьева из краевого ведения на муниципальный уровень.

Музей географически расположен на территории города Чусового и тесно сотрудничает в своей деятельности с Чусовской районной центральной библиотекой им. А. С. Пушкина. Совместно они являются организаторами проведения в Чусовом ежегодных Малых Астафьевских чтений, сотрудничают с местными музеями, образовательными и учреждениями культуры.

В 2015 году в рамках реализации проекта «Чусовая. Коды доступа» в городе был отрыт туристический маршрут «Линия Астафьева», основой которой стали музейные объекты литературного музея В. П. Астафьева.

Литературный музей войдёт в единую сеть учреждений культуры Чусовского муниципального района, что позволит планировать деятельность и мероприятия музея в общем контексте культурной политики Чусовского района. Передача музея из краевого в муниципальное ведомство позволит упростить систему решения коммунальных и хозяйственных вопросов, а также привлечёт финансирование из бюджета Чусовского муниципального района на проведение культурных, музейных и литературных мероприятий и акций.

Кроме того, в рамках работы по программе «Комплексное развитие моногорода Чусового» до 2025 годы планируется создать в Чусовом «Астафьевский центр», посвящённый творчеству В. П. Астафьева. Министерство культуры Пермского края продолжит поддерживать Литературный музей Виктора Астафьева как один из самых интересных музейных проектов региона, сообщили в министерстве.