Пермский авиатехникум закупит технику Apple на 3,6 млн руб. Технику будут использовать для подготовки студентов к чемпионату WorldSkills Russia

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Согласно информации на портале госзакупок, Пермский авиационный техникум им. Швецова объявил электронный аукцион на покупку техники Apple. В техническом задании указано, что техникуму необходимы 15 моноблоков iMac, а также 15 планшетов Apple iPad 2018 года в цвета Space Grey и двое смарт-часов Apple Watch Series 4. Начальная (максимальная) цена контакта равна 3,6 млн руб.

Как пояснил директор авиатехникума Александр Дическул, закупку производят в рамках проекта по созданию пяти IT-мастерских. Техникум стал победителем национального проекта «Образование». В рамках проекта из федерального бюджета на создание мастерских выделено 28 млн 550 тыс. руб. Из них 20 млн руб. по софинансированию предоставлено краевым бюджетом.

«До конца года в техникуме будут созданы пять IT-мастерских: «Веб-дизайн и разработка», «Мобильные приложения», «Программирование в бизнесе», «Сетевое и системное администрирование», «Программирование 1С: Предприятие 8.3». В них будет осуществляться подготовка студентов авиатехникума и других учебных заведений для участия и проведения соревнований «Молодые профессионалы WorldSkills Russia», — рассказал «Новому компаньону» Александр Дическул.

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