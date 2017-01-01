Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти со 23 по 30 августа

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Последнюю летнюю неделю украсят несколько фестивалей и ряд других любопытных событий. В Перми состоятся премьера анимационной истории о великом режиссёре и экологический «кошачий» фестиваль. Главными событиями уикенда станут фестиваль «Гений места» и «Ночь кино».

Среди участников третьего фестиваля книг и путешествий «Гений места» (0+) — литературовед, публицист, телеведущий Александр Архангельский, который специально для пермяков готовит лекцию «Русское слово в пути» об истории русских трэвелогов, и литературный критик Константин Мильчин с рассказом о книгах, которые стоит взять с собой в отпуск; его выступление будет решено в шутливом ключе: «Какие книги можно взять с собой в отпуск и не прочитать».

Можно послушать и лекции известных пермяков. Например, 24 августа в 12:00 Эльнар Мансуров, известный в сети блогер, объездивший мир от Йемена и Северной Кореи до Аляски и Гренландии, проведёт лекцию «Аттрактивность туристских объектов, или При чём здесь Бэнкси и «Счастье не за горами».

В музыкальной программе примут участие пермские и екатеринбургские современные группы. Кроме того, запланированы два перформанса от Сергея Пахомова, более известного как Пахом. Известный пермский рок-коллекционер и популяризатор музыки Борис Бейлин готовит круглый стол об истории пермского и екатеринбургского рок-движения. В детской программе планируются творческие мастер-классы от музея PERMM, а также от детских издательств «Розовый жираф», «Самокат» и других.

Как всегда, важным элементом фестиваля станет большая книжная ярмарка.

Завод Шпагина, 24, 25 августа, с 12:00

В Пермском крае 24 августа впервые состоится единая «Ночь кино» (0+). В кинотеатрах, библиотеках, культурных центрах, музеях и парках пройдут специальные мероприятия: выставки, посвящённые теме кино, показы документальных, художественных фильмов, диафильмов, встречи с режиссёрами, артистами, мастер-классы для взрослых и детей, викторины и интеллектуальные игры.

Впервые к акции присоединится Высшая школа экономики. В ней пройдёт лекторий «История и кино. История о кино» (6+), посвящённый гуманитарному анализу кинематографа. Государственный архив Пермского края на площадке Центра городской культуры покажет исторические фотографии кинотеатров Перми, киноафиши и архивные документы. Ботанический сад ПГНИУ устроит квест по растениям в кино, а частный музей авиации расскажет о самолетах в советских фильма.

В «Лето-парке» на эспланаде и в киноцентре «Премьер» можно будет бесплатно посмотреть российские фильмы, победившие в федеральном онлайн-голосовании: «Домовой» (6+), «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» (16+) и «Балканский рубеж» (16+). Пермская краевая специальная библиотека для слепых проведет дневной кинопоказ с тифлокомментированием, пермская галерея покажет фильмы про художников-передвижников в рамках новой выставки «Сокровища музеев России», музей современного искусства PERMM представит документальное кино на экотематику и проведёт занятия для детей и их родителей. В Органном зале состоится концерт «Музыка кино» (6+) в исполнении оркестра русских народных инструментов, а также прозвучат мелодии и песни из советских фильмов.

24 августа, общая программа акции — на сайте permartnight.ru

Поэт и музыкант Юлия Балабанова выступит с авторской программой «Откровения» (12+). Следуя европейским культурным традициям, католический костёл в Перми регулярно проводит светские концерты. Здесь уже выступали хоры и солисты, дуэт скрипки и органа, инструментальный «Дягилев-квартет», но авторские песни с лаконичным гитарным аккомпанементом прозвучат впервые. Юлия Балабанова относит своё творчество к направлению «акустический фолк-рок». Почти 20 лет она известна как автор-исполнитель, становилась лауреатом Грушинского и других российских фестивалей авторской песни, но в последние годы, по её собственному признанию, рамки бардовской эстетики стали ей тесны. Юлия всё чаще пишет и поёт блюзы и рок-баллады, а её поэзия во многом наследует лирике Александра Башлачёва. При том, что Балабанову сложно назвать религиозным поэтом, в её текстах часто встречаются христианские символы и ценности. В программу вошли её собственные стихи и песни (a capella и в сопровождении гитары), выстроенные как глубокий музыкально-поэтический монолог.

Римско-католическая церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (ул. Пушкина, 28), 23 августа, 21:00

«Эко Пермь» (0+) — «самый кошачий и самый экологичный» пермский фестиваль, посвящённый всемирному дню бездомных животных. На фестивале пермяков будет ждать выставка котиков из приюта «Матроскин», живая музыка, экомаркет с товарами для многоразового пользования, зеленый фудкорт с тортиками и фалафелем, сбор отходов в переработку, eco second — ярмарка «волшебной» одежды, лекции о том, как просто начать вести экологичный образ жизни, консультации от ведущих ветеринаров Перми, экологические мастер-классы, котомаркет с интересными вещицами для людей и котиков, а также детская зона с игровой площадкой и аквагримом. Все собранные на фестивале средства пойдут на помощь в спасении котиков из приюта «Матроскин».

Шоссе космонавтов, 120/1, 25 августа, 12:00

«Осторожно, музыка!»

Анастасия Круч (сопрано) и Александр Круч (гитара) выступят с программой «Осторожно, музыка!» (6+). В репертуаре дуэта собрана большая коллекция старинного, русского, городского романсов, есть и романсы современных композиторов, лирические песни, классические джазовые композиции.

Органный концертный зал, 27 августа, 19:00

В отделе музыкально-нотных изданий и звукозаписей библиотеки им. Горького организована выставка «80 лет со дня рождения Валерия Гаврилина (1939-1999), композитора, народного артиста РСФСР» (6+). На выставке представлены грампластинки с записями его произведений и журналы «Музыкальная жизнь» разных лет, где прослеживается весь творческий и жизненный путь Российского композитора.

Пермская краевая библиотека им.Горького, до 30 августа

Стартуют показы испанской анимационной картины о великом режиссёре «Бунюэль в лабиринте черепах» (12+). Действие мультфильм разворачивается в Париже 1930 года. Премьера сюрреалистического фильма «Золотой век» вызывает общественный скандал. От молодого и бескомпромиссного режиссёра картины Луиса Бунюэля отворачиваются не только продюсеры и меценаты, но и его соавтор, художник Сальвадор Дали. Мятежный испанец пытается найти деньги на свой новый проект — документальный фильм о беднейшем регионе страны. Бунюэль возвращается на родину, где встречается со своим давним приятелем, скульптором-анархистом Рамоном Асином. Надеясь помочь другу, Асин покупает лотерейный билет и… выигрывает крупную сумму денег. Бунюэль приступает к съемкам. Однако его методы работы шокируют немногочисленных единомышленников — членов съемочной группы.

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