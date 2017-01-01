В Прикамье дети смогут получать путёвки в профильные лагеря

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Сегодня, 22 августа, депутаты единогласно приняли во втором чтении проект закона «О внесении изменений в отдельные законы ПК в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления в ПК».

Напомним, этим законопроектом предлагается предусмотреть в краевом законодательстве новую форму образовательной и досуговой деятельности — «детские специализированные (профильные) лагеря (смены)». Это «форма образовательной и досуговой деятельности, организуемая на базе стационарных организаций, размещённых в загородной местности или в черте города, расположенных на территории Пермского края, направленная на развитие творчески одарённых или социально активных детей, имеющих достижения в определённой сфере деятельности, соответствующей направленности профильного лагеря, с круглосуточным пребыванием детей сроком не менее 14 дней».

Также между чтениями в законопроект внесли поправки, которые предусматривают приобретение путёвок в детские специализированные (профильные) лагеря для детей при отсутствии медицинских противопоказаний (в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 13 июня 2018 года №327н) и возможность предоставления родителям денежной компенсации за самостоятельно приобретённые путёвки.

Поправки вступят в силу с 1 января 2020 года.