Заксобрание приняло в первом чтении законопроект о сельских старостах

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Сегодня, 22 августа, краевые парламентарии рассмотрели проект закона «О старостах сельских населённых пунктов Пермского края».

Согласно законопроекту, старосты будут назначаться представительным органом муниципального образования из числа местных жителей по представлению схода граждан и будут помогать решать в поселениях округов вопросы местного значения. Предполагается, что системная и организованная работа старост позволит повысить уровень общественного взаимодействия, обеспечит оперативный обмен информацией, а также будет способствовать реализации местных решений и инициатив.

За принятие законопроекта проголосовали 40 депутатов, один — против, и двое — воздержались.

Поправки ко второму чтению вносятся до 30 августа.