В этом году в Перми выдано 16 разрешений на строительство многоквартирных домов

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По итогам второго квартала 2019 года, департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми выдал 14 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью более 200 тыс. кв. м. За это время введены в эксплуатацию шесть многоквартирных домов площадью около 40 тыс. кв. м.

Эти данные озвучила начальник департамента Мария Норова в рамках заседания думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.

С начала года выдано 16 разрешений на строительства многоквартирных домов. Что касается объектов нежилого назначения, то за второй квартал выдано 31 разрешение на строительство и введён в эксплуатацию 21 нежилой объект.