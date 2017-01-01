Совет по культуре при губернаторе рассмотрел проект комплексного восстановления Усолья Строгановского Планируется создание нового музейно-туристического комплекса

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На Совете по культуре при губернаторе Пермского края, который собрался 21 августа на Заводе Шпагина, кроме прочих вопросов рассмотрели проект комплексного восстановления Усолья, которое губернатор Прикамья Максим Решетников назвал «уникальной территорией с точки зрения количества памятников и значимости для истории страны». По словам губернатора, примером того, как нужно относиться к Усолью, может служить Белогорский монастырь: «Там ещё есть нерешённые вопросы, например, нет гостиницы, но в целом не стыдно показать», — оценил Максим Решетников Белогорье.

Предполагаемый функционал историко-культурного комплекса

С докладом выступила руководитель проектного офиса «Усолье Строгановское» Ольга Сафрошенко. Она привела другой пример, на который ориентируются авторы и исполнители усольского проекта, — Завод Шпагина. По словам Сафрошенко, при реставрации Усолья будут применяться те же принципы: территория будет одновременно реставрироваться и наполняться событийными поводами, чтобы стать привлекательной для туристов не только как памятник, но и как зона активных развлечений. «Мы пытаемся бежать сразу во все стороны», — сказала Ольга Сафрошенко, имея в виду, что усилия по созданию событийного контента идут одновременно со стройкой и созданием инфраструктуры.

Всего глобальных задач в Усолье Строгановском четыре: формирование единого музейно-туристического комплекса; реставрация объектов культурного наследия; создание инженерной инфраструктуры на острове — прокладка дорог, электрификация, создание системы водоснабжения и канализации; разработка и реализация сетки ежегодных культурных и спортивных мероприятий.

В 2019 году планируется создать и презентовать научную концепцию и основные направления развития музейного комплекса, который создаётся в Усолье благодаря межмузейному сотрудничеству. Ключевые партнёры проекта: музеи, образовательные учреждения, благотворительные фонды, работающие с наследием Строгановых; Государственный Эрмитаж, Русский музей, МГХПА имени С. Г. Строганова, «Строгановский дворец», Пермская государственная художественная галерея, Пермский краеведческий музей, муниципальные музеи.

В сентябре 2019 года должен быть создан единый управленческий центр для реализации проекта. Мастер-план пространственного развития территории, который создаётся кафедрой архитектуры и урбанистики Пермского национального исследовательского политехнического университета, планируется подготовить к февралю 2020 года.

По словам руководителя проектного офиса, совместно с краевым Центром по охране памятников проведено обследование всех объектов культурного наследия на территории комплекса и уже реализованы первичные противоаварийные мероприятия. 44 из 49 сооружений на территории музея-заповедника находятся в руинированном, аварийном или неудовлетворительном состоянии. Создан реестр всех памятников, которые разбиты на три очереди в зависимости от срочности реставрации: объекты из реестра первой очереди будут отреставрированы в 2019—2021 годах, из реестра второй очереди — в 2021—2022 годах, третьей очереди — в 2022—2023 годах.

Реставрационные работы и создание инфраструктуры осложняются тем, что вся площадь комплекса — 150 га — является памятником археологии и все строительные работы по закону могут осуществляться только после раскопок.

Создание обеспечивающей инфраструктуры планируется проводить по следующему графику:

проектирование дороги — октябрь 2019 года;

строительство дороги — 2020—2021 годы;

разработка проектно-сметной документации на газификацию зданий, водопровод, водоотведение, модернизацию электросети, сетей связи, мероприятия по берегоукреплению — 2019—2020 годы;

реализация — 2021—2023 годы.

Уже создан план первичного благоустройства территории, в феврале 2020 года будет представлен мастер-план комплексного благоустройства, его реализация намечена на 2020—2023 годы.

Что касается событийного наполнения Усолья Строгановского, то в 2019 году здесь уже прошли четыре больших фестиваля: фестиваль сноукайтинга «Строгановская миля» (число посетителей — 2500 человек), фестиваль парусного спорта «Строгановская регата» (3700 человек), международный фестиваль духовной музыки и колокольных звонов «Звоны России» (5600 человек) и летний арт-фестиваль «Любимовский пикник» (6400 человек).

Как пояснила «Новому компаньону» Ольга Сафрошенко, суммы, которые потребуются на создание музейно-туристического комплекса, ещё не определены — обсчёт будет сделан после создания проектно-сметной документации; но уже определены источники из бюджетов трёх уровней — федерального, регионального и бюджета Березниковского городского округа, в который после муниципальной реформы вошло Усолье. Так, часть средств проектный офис рассчитывает получить по федеральной программе развития туризма, часть — из федерального бюджета на реставрацию памятников федерального значения, ещё часть — по линии патриархии, поскольку проектный офис активно взаимодействует с епархией Русской православной церкви.

Будут привлекаться и частные инвесторы — так, уже есть компания, заинтересованная в открытии гостиницы в Усолье.

Создание музейно-туристического комплекса должно быть завершено в 2023 году.