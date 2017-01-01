Законопроект об установлении единого порога налогообложения коммерческой недвижимости приняли в первом чтении Депутаты поддержали законопроект с условием его доработки ко второму чтению

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Сегодня, 22 августа, Законодательное собрание Пермского края рассмотрело проект поправок в Закон «О налоге на имущество организаций на территории Пермского края и о внесении изменений в Закон «О налогообложении в Пермском крае», который в июне внёс глава Губахи Николай Лазейкин.

За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 36 депутатов. Ещё девять человек воздержались. Поправки ко второму чтению принимаются до 1 октября.

Напомним, сейчас в Прикамье действуют налоговые льготы для крупных ТЦ и бизнес-центров с высокими расходами на их содержание. Поэтому торговые и бизнес-центры, которые находятся в городских округах и имеют общую площадь объекта меньше 1000 кв. м, налог на имущество не платят. Для ТЦ и бизнес-центров в муниципальных районах этот порог равен 300 кв. м.

Автор законопроекта Николай Лазейкин в пояснительной записке отметил, что из-за активного преобразования муниципальных образований для многих собственников параметры налогообложения недвижимости за три года поменялись несколько раз. А это, как сообщается в пояснительной записке, не соответствует принципам стабильности налоговой системы и задачам по выравниванию условий налогообложения коммерческой недвижимости.

Глава Губахи предложил выравнять в городских округах и муниципальных районах условия налогообложения коммерческой недвижимости, установив с 1 января 2020 года в крае единый критерий для включения объектов в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется исходя из их кадастровой стоимости. То есть предприниматели будут платить налог на недвижимое имущество в зависимости от кадастровой стоимости, если площадь помещений больше 300 кв. м, независимо от статуса муниципального образования.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что, благодаря установлению в крае единого порога, в 2020 году налоговый потенциал вырастет почти на 531 млн руб. При этом, по словам автора законопроекта, малый бизнес от введения такого критерия площади не пострадает, так как в большинстве случаев торговые и административные помещения предпринимателей имеют площадь меньше 300 кв. м.

Отметим, что этот законопроект также обсуждался вчера на заседании комитета по промышленности краевого парламента. Министр экономического развития Максим Колесников сообщил, что если в 2020 году установить единый критерий по площади 300 кв. м, то в следующем году, по предварительной оценке, в Перечень объектов коммерческой недвижимости, которые облагаются от кадастровой стоимости, могут быть включены 3282 здания и нежилых помещения. Если же установить единый порог в 1000 кв. м, то около 1500 помещений в муниципальных районах будут исключены из Перечня.

Также в этом году появился новый вид муниципального образования — муниципальный округ, которого нет в действующей редакции Закона Пермского края о налоге на имущество организаций.

По словам министра, установление единого критерия по площади 300 кв. м не повлияет на налоговую нагрузку на малый бизнес, так как предприниматели в большинстве случаев имеют торговые, административные помещения площадью менее 300 кв. м. Кроме того, для реально работающих субъектов малого бизнеса уже действует льгота в виде вычета (50 кв. м любого коммерческого объекта недвижимости налогом не облагаются).

Также Максим Колесников обратил внимание на то, что сейчас при почти одинаковой площади помещений один предприниматель платит около 500 тыс. руб., а другие не платят вообще. В качестве примера он привёл два пермских супермаркета. С одной стороны, есть магазин «Магнит» (пр. Парковый, 5) с площадью здания 935 кв. м, чей собственник налог на имущество не платит. А с другой стороны, есть магазин «Монетка» (ул. Маршала Толбухина, 6) с площадью здания в 1009 кв. м. В 2019 году собственнику придётся заплатить примерно 548 тыс. руб.

Многие депутаты спрашивали, почему авторы законопроекта выбрали нижнюю границу в 300 кв. м, а не верхнюю — в 1000 кв. м, как сейчас сделано в соседних регионах, и не пересмотрят ли краевые власти этот порог потом ещё в меньшую сторону. Максим Колесников сказал, что когда в 2017 году эти границы устанавливали, то проводили анализ. «И 300 кв. м — это оптимальная величина, которую пересматривать нецелесообразно», —заявил министр.

Депутат Юрий Борисовец отметил, что установление единого порога в 300 кв. м приведёт к тому, что владельцы ТЦ будут продавать помещения множеству мелких предпринимателей, и «торговый центр превратится в рынок». Либо предприниматели будут строить не одно большое здание, а несколько — площадью до 300 кв. м.

Заместитель руководителя УФНС Олег Ширяев подчеркнул, что из-за перехода районов в статус городских округов бюджеты преобразованных территорий потеряют часть доходов, так как имущественный налог поступает в местный бюджет.

Однако депутат Александр Григоренко отметил, что если депутаты снизят порог до 300 кв. м, то они обманут предпринимателей, которые поддержали переход районов в статус городского округа только потому, что им пообещали отмену налога на недвижимое имущество.

На это Олег Ширяев ответил, что в основном снижение порога коснётся федеральных торговых сетей вроде «Пятёрочки» и «Монетки». По его словам, сейчас они выпадают из налогообложения Пермского края, так как имеют площадь помещений от 300 до 1000 кв. м и зарегистрированы в других регионах.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолий Маховиков предложил провести всестороннее обсуждение законопроекта с предпринимателями и пересмотреть льготы и ставки налога. Многие члены комитета согласились с предложением Анатолия Маховикова и заявили, что поддержат законопроект с условием его доработки ко второму чтению. Кроме того, депутат Роман Водянов попросил министерство экономического развития предоставить на рабочую группу по доработке законопроекта точные данные о потерях, которые понесут предприниматели от установки критерия в 300 кв. м в разбивке по муниципалитетам и отраслям бизнеса.