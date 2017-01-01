На образовательной площадке «Флаэртианы» пройдёт 13 мастер-классов

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На МФК «Флаэртиана» будет работать образовательная площадка FlahertianaWorkshop. Режиссёры и продюсеры поделятся опытом с кинематографистами и кинолюбителями.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Флаэртиана»

Расписание мастер-классов построено так, что слушатели смогут узнать о создании фильмов практически всё. С азов начнёт режиссёр, председатель жюри студенческого конкурса Алина Рудницкая. На примере своего фильма «Кровь» она расскажет об основных этапах работы над картиной от замысла до воплощения.



Саймон Брук, снявший картину «На канате» о своём отце — режиссёре Питере Бруке, на встрече «Как прицелиться в героя» поделится опытом работы с главным персонажем картины.



Эстонский режиссёр и продюсер Марианна Каат расскажет о том, что лежит в основе удачной ко-продукции. Группа продюсеров из Германии, Франции и Финляндии поговорят о нюансах в работе с зарубежными компаниями во время мастер-класса «Совместное производство с европейскими кинокомпаниями». О том, какую именно роль в проекте выполняет продюсер, на практических примерах объяснит основатель компании LemmeFilm и член международного жюри «Флаэртианы» Катрин Лемме.



Польский эксперт Дорота Рожковская расскажет, как представить свой проект, чтобы профессионалы и инвесторы захотели в нём поучаствовать. Продюсер, режиссёр и монтажёр Франк Мюллер поговорит о том, как подготовить качественный тизер к фильму. Руководители компании GrantBuro, которая помогает получить международные и российские гранты на кинопроекты, разберут со слушателями, как увеличить свои шансы на получение денег для проекта.



О кинематографической моде и культурной повестке неигрового кино расскажут основатели российского агентства по продвижению фильмов EastwoodAgency Екатерина Русакович и Ольга Баженова.



Опытом длительного наблюдения в документальном кино поделятся режиссёр Александр Кузнецов и продюсер Ребекка Узель.

Координатор международных отношений «Флаэртианы» Ася Алыпова на встрече для переводчиков и режиссёров расскажет о трудностях перевода и о том, как их избежать.



Одним из последних будет мастер-класс турецкого режиссёра и члена жюри международного конкурса Мустафы Унлу. Слушатели узнают, что роднит турецкий кинематограф с российской индустрией и как всё-таки выжить в документальном бизнесе.

Отметим, фестиваль «Флаэртиана» пройдёт в Перми в девятнадцатый раз с 20 по 26 сентября. Мастер-классы FlahertianaWorkshop пройдут в кинопавильоне «Кампус». Вход на них — свободный.