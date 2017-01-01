Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 23 августа
Компрос на пути преобразований. В Перми изготовили опытные образцы решётки для размещения на бульварной части Комсомольского проспекта.
Амбициозная магистраль. В Перми началась реконструкция улицы Строителей.
Не выполнил обязательства — верни деньги в бюджет. Общественная комиссия приступила к приёмке благоустроенных дворов города.
Требуйте ежедневных проверок! С прикамскими автобусными перевозчиками поговорили в краевом минтрансе о слабом контроле обеспечения безопасности.
Красота и чистота начинается с двора. Депутаты городской думы продолжают осуществлять приёмку работ по благоустройству дворовых территорий.
На старом Чусовском мосту заменят все пролётные строения. По мнению краевых властей, мост износился и простой капремонт его не спасёт.
Старшее поколение: знать, понимать, уметь. Участковый придёт на помощь.
Учёба без проблем. В Перми состоялся единый день приёма граждан, приуроченный к началу учебного года
Счастливая пора. Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, пройдут в Перми 2 сентября.
Готовим кроссовки и хорошее настроение! Участникам и гостям Пермского международного марафона будут помогать волонтёры.
Когда ждать повышения пенсий. На вопросы читателей отвечают специалисты Отделения ПФР по Пермскому краю.
Город — слышит, город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.
Экскурсии в августе. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.
Пить или не пить? Почти треть пермяков каждый день на работе выпивают несколько кружек кофе.
Как будем отдыхать в 2020 году. Жителей Пермского края в 2020 году ждёт 118 выходных дней.
Что нужно знать про отпускные. Выясняем, как начисляют отпускные и когда в этом году выгоднее брать отпуск.
Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.
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