Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 23 августа

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Компрос на пути преобразований. В Перми изготовили опытные образцы решётки для размещения на бульварной части Комсомольского проспекта.

Амбициозная магистраль. В Перми началась реконструкция улицы Строителей.

Не выполнил обязательства — верни деньги в бюджет. Общественная комиссия приступила к приёмке благоустроенных дворов города.

Требуйте ежедневных проверок! С прикамскими автобусными перевозчиками поговорили в краевом минтрансе о слабом контроле обеспечения безопасности.

Красота и чистота начинается с двора. Депутаты городской думы продолжают осуществлять приёмку работ по благоустройству дворовых территорий.

На старом Чусовском мосту заменят все пролётные строения. По мнению краевых властей, мост износился и простой капремонт его не спасёт.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. Участковый придёт на помощь.

Учёба без проблем. В Перми состоялся единый день приёма граждан, приуроченный к началу учебного года

Счастливая пора. Торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, пройдут в Перми 2 сентября.

Готовим кроссовки и хорошее настроение! Участникам и гостям Пермского международного марафона будут помогать волонтёры.

Когда ждать повышения пенсий. На вопросы читателей отвечают специалисты Отделения ПФР по Пермскому краю.

Город — слышит, город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.

Экскурсии в августе. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Пить или не пить? Почти треть пермяков каждый день на работе выпивают несколько кружек кофе.

Как будем отдыхать в 2020 году. Жителей Пермского края в 2020 году ждёт 118 выходных дней.

Что нужно знать про отпускные. Выясняем, как начисляют отпускные и когда в этом году выгоднее брать отпуск.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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