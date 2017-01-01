В Пермском университете начнут исследовать нейродегенеративные заболевания

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На химическом факультете Пермского государственного национального исследовательского университета откроется новый центр по созданию техник и препаратов по борьбе с нейродегенеративными заболеваниями. Лаборатория будет работать на стыке трёх дисциплин: нейробиологии, психофармакологии и оптогенетики, сообщает пресс-служба университета.

Учёные Пермского университета будут исследовать способы борьбы с болезнями Альцгеймера, Паркинсона и старческой деменцией. Сотрудники центра также будут работать над технологиями биомедицинской визуализации, диагностики и лечения нарушений мозгового кровообращения. В центре будут заниматься разработкой и тестированием новых терапевтических подходов для коррекции цереброваскулярных нарушений и над нейродиагностикой ментальных расстройств с применением искусственных нейронных сетей.

Для разработки новых методов учёные намерены использовать микроскопы, микротомы, стереотактические установки для микрохирургии мозга, компьютеры и установки для изучения поведения модельных организмов. Итогом работы центра станет появление новых фармакологических и технических методов борьбы с нейродегенеративными заболеваниями.

«Кроме изучения прямых способов борьбы с этими заболеваниями в центре будут разрабатывать методики для улучшения качества жизни больных. Учитывая тот факт, что в России наблюдается рост этого рода заболеваний, можно сказать, что тема очень перспективна и востребована», — рассказывает старший преподаватель кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ Александр Андреев.

Фото: Алёна Ужегова

Центр интерфейсов и нейрофармакологии мозга будет работать на базе кафедры фармакологии и фармации химического факультета университета. Научное руководство центром будет осуществлять профессор Пермского университета, доктор философии, профессор, руководитель Центра конфокальной микроскопии Нейробиологического отдела Института им. Вейцмана (Израиль) Эдуард Коркотян.