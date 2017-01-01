Оборот общепита Пермского края увеличился почти на 3%

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Оборот общественного питания за первое полугодие 2019 года в Прикамье вырос на 2,8% относительно аналогичного периода прошлого года. В первом полугодии оборот регионального общественного питания составил 14 млрд 124 млн руб. Такие данные приводит Пермьстат. Это происходит на фоне снижения реальных денежных доходов населения региона на 0,4% в первом полугодии 2019 года.

При этом снижается интерес потребителей к розничным рынкам и ярмаркам. За первое полугодие данные Пермьстата показывают снижение на 3,8% аналогичного периода прошлого года (ред. —в сопоставимых ценах). Кроме того, оборот розничной торговли, реализуемой индивидуальными предпринимателями и торгующими организациями, показал за тот же период рост на 1,2%.

Доля оборота розничной торговли через торгующие организации и индивидуальных предпринимателей составила 95,5%, а доля продажи товаров через рынки и ярмарки — 4,5%. Общий объём реализуемый розничной торговлей края составил 317,9 млрд руб.