Пермские школы переполнены на 42%, детсады — на 14%

Твитнуть Поделиться Поделиться

Муниципальные школы Перми переукомплектованы учениками от норматива на 42%, а детские сады — на 14%. Такие данные на совещании по вопросам обеспечения местами в образовательных учреждениях на площадке Общероссийского народного фронта озвучила начальник департамента образования администрации Перми Людмила Серикова.

Особо остро проблема с перенаполняемостью школ стоит в центре Перми, в микрорайонах Вышка и Гайва. В микрорайоне Парковый потребность в местах достигает 1,2 тыс., в Балатово — не хватает 900 мест, в Садовом и Иве — 736 мест. Проблема также относится к микрорайону Водники, центру города, микрорайону Пролетарскому, ул. Мильчакова, Революции и микрорайону Кислотные Дачи.

Несмотря на то что за последние 12 лет из-за реконструкции и строительства новых детсадов и школ дополнительно удалось создать 4,6 тыс. мест в детсадах и 18 тыс. мест в школах, проблема не решена.

«Остаётся потребность в 16,3 тыс. мест в детских садах и 45,7 тыс. мест в школах, учитывая то, что в школах обучение должно перейти на одну смену», — отметила Людмила Серикова.

По словам заместителя главы горадминистрации Ольги Немировой, за счёт застройщиков в последние годы построено несколько школ и детсадов. Это дополнительно дало 600 мест в детских садиках и 1,1 тыс. мест в школах.

Отметим, на июльском совещании с застройщиками представители горадминистрации заявили, что городской бюджет на сегодняшний день может «покрыть» только 2,4 тыс. мест в детсадах и 7,2 тыс. — в школах.