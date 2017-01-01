В новом театральном сезоне ожидается 27 премьер

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В среду, 21 августа, состоялось заседание Совета по культуре при губернаторе Пермского края, на котором обсудили проведение мероприятий Года театра в регионе.

Открывая обсуждение, губернатор Максим Решетников отметил, что за первую половину года уже состоялось 18 театральных премьер. Впереди — открытие нового театрального сезона, в котором ожидается 27 премьерных спектаклей, которые пройдут во всех ключевых театрах — как в краевой столице, так и в территориях.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Культура развивается хорошо там, где развивается материально-техническая база. Мы действительно и дальше будем этим заниматься, будем решать накопившиеся вопросы. Первое время фокусируемся на краевых театрах, но надо помогать и муниципальным театрам, чтобы развивались коллективы, репертуары. Краевым театрам нужно больше охватывать новые пространства, выходить к людям, чтобы увеличить популярность театров в крае.

Одним из ключевых событий Года театра в ПФО стал фестиваль «Театральное Приволжье», который объединил более тысячи школьных и 130 студенческих театров из регионов округа. Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, а сейчас «Театральное Приволжье» выходит на финишную прямую.

До 31 октября в рамках окружного этапа фестиваля каждый может заочно познакомиться с участниками из всех субъектов – с помощью видеоверсий спектаклей на сайте http://театральноеприволжье.рф. Там же можно поддержать понравившихся участников из других регионов, отдав свой голос в режиме онлайн. Уже в ноябре в рамках финала «Театрального Приволжья» жюри и зрители выберут лучшие молодые театральные коллективы из 14 регионов. Пермский край на этом событии представят два театра — «Балаганчик» и «17-я скрипка».

Отметим, в этом году восемь театров Прикамья получили более 37 млн руб. из федерального бюджета на техническое оснащение. Завершается ремонт зрительного зала в ТЮЗе, в Чайковском театре драмы и комедии идёт реконструкция, идёт подготовка проектной документации для ремонта фасада здания Театра-Театра.

Осенью в Перми впервые состоится всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ», а также XV Пермский краевой фестиваль «Волшебная кулиса»; в Березниках пройдёт региональный театральный фестиваль «КаМский», в Кудымкаре — межнациональный фестиваль искусств «Сообщение».

Источник — пресс-служба администрации Пермского края

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