Думский комитет по инвестициям поддержал передачу стадиона «Звезда» в краевую собственность

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Комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Пермской городской думы 21 августа поддержал инициативу безвозмездной передачи стадиона «Звезда» (ул. Куйбышева, 95), а также земельного участка (ул. Куйбышева, 97) из муниципальной в краевую собственность. Окончательно этот вопрос будет решён на пленарном заседании гордумы 27 августа.

Напомним, в 2018 году мэрия передала стадион в безвозмездное пользование «Центру спортивной подготовки Пермского края» после того, как ФК «Амкар» прекратил своё существование из-за финансовых проблем.

В проекте решения, внесённого в думу, указано, что балансовая и кадастровая стоимость всех объектов и земельного участка превышает 383,3 млн руб.

Сейчас стадионом фактически пользуются ФК «Звезда», ФК «Звезда-2005» и воспитанники футбольной школы.