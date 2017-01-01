Пресс-служба MusicAeterna: «Дягилевский фестиваль был и остаётся в Перми» Теодор Курентзис планирует выделить фестивальную дирекцию в отдельную структуру

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В рассылке партнёрам и подписчикам оркестра MusicAeterna 21 августа руководство оркестра сообщает о планах на ближайшие полгода, в том числе о сотрудничестве оркестра и хора с парижским театром Шатле (Théâtre du Châtelet), с которым в начале года была достигнута договорённость о реализации ряда совместных проектов, в частности, о проведении серии концертов и фестиваля, носящего имя Сергея Дягилева.

По этому поводу пресс-секретарь оркестра Оксана Гекк распространила комментарий художественного руководителя коллектива Теодора Курентзиса, который поясняет, что фестиваль, который будет проводиться с 2021 года в парижском театре Шатле — это самостоятельный проект, не являющийся альтернативой или заменой пермскому фестивалю.

В комментарии говорится:

«Проекты объединяет имя Сергея Дягилева: в Перми импресарио провёл детство, в Париже, а именно в театре Шатле, начинались его знаменитые «Русские сезоны». Планируется, что художественным руководителем обоих фестивалей будет Теодор Курентзис. При этом программы и формат их будут различными. В то же время некоторые проекты и участники могут быть представлены на обеих площадках, что позволит представить русскую культуру в Европе, а европейское искусство в России и перекинуть мост из Перми в Париж».

Пресс-секретарь Теодора Курентзиса также сообщает, что фестивали будут проводиться в разное время: в Перми летом, в Париже зимой. Следующий Дягилевский фестиваль в Перми планируется провести с 18 по 28 июня. Его программа практически сформирована и будет обнародована в ближайшее время. Первый фестиваль в Париже состоится в феврале 2021 года.

По словам Оксаны Гекк, в настоящее время MusicAeterna завершает переговоры с Министерством культуры Пермского края, касающиеся организационных вопросов проведения Дягилевского фестиваля в Перми. В том числе, как и сообщалось ранее, речь идет о возможности организации штаба фестиваля в ДК им. Солдатова и выделении оргкомитета фестиваля в отдельную структуру, деятельность которой регулировалась бы непосредственно министерством. Также обсуждаются финансовые условия проведения фестиваля.

Таким образом, бренд «Дягилевский фестиваль» не переносится в Париж. Фестиваль был и остаётся в Перми, более того, MusicAeterna полагает, что за счёт появления сильного европейского партнёра его позиции существенно укрепятся на международном музыкальном рынке.

Таким образом, MusicAeterna и Теодор Курентзис планируют полностью отделить от Пермского театра оперы и балета и подчинить непосредственно Министерству культуры Пермского края не только художественного руководителя Дягилевского фестиваля, но и всю фестивальную дирекцию.