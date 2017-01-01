В Прикамье пособия смогут получить большее количество многодетных семей

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Сегодня, 21 августа, на заседании правительства Пермского края глава региона Максим Решетников сообщил, что в Прикамье в 2019 году только треть многодетных семей получили выплаты на третьего и последующего ребёнка. При этом средства из краевого и федерального бюджетов были предусмотрены в полном объёме.

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин пояснил, что на 1 августа из более чем 4 тыс. семей, зарегистрировавших рождение третьего и последующих детей, выплаты назначены только 1,7 тыс. семей. По его словам, основная причина отказа в выплате — это несоответствие уровня дохода: семьи не проходят порог, необходимый для получения пособия. Сейчас он установлен в размере одного прожиточного минимума на одного члена семьи. Однако уже вышел указ президента, согласно которому с 1 января 2020 года выплаты смогут получать многодетные семьи, чей доход на одного человека ниже двух прожиточных минимумов.

Максим Решетников заявил, что ждать Нового года не стоит, и поручил министерству социального развития и министерству здравоохранения пересчитать в ближайшее время порог нуждаемости с начала 2019 года. «Давайте установим порог в два прожиточных минимума уже сейчас, не дожидаясь, пока молодые родители придут с пакетами бумаг. Проинформируйте их, помогите собрать документы и, при необходимости, оформить. Потому что молодым родителям порой не до этого. Думаю, будет справедливо, если мы применим нововведения с 1 января 2019 года. Необходимо пересчитать все выплаты с начала этого года — разумеется, с момента рождения ребёнка», — добавил он.

Отметим, что пособие выплачивается третьему и последующим детям, родившимся в 2019 году. Размер пособия многодетным семьям после пересчёта порога при этом не изменится и составит 10 289 руб.

Источник — пресс-служба администрации губернатора