В Перми снесено 24% аварийных домов от запланированного на год

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Начальник управления жилищных отношений администрации Перми Ирина Чиркова в рамках заседания думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории выступила с докладом о ходе ликвидации аварийного жилья в городе.

По её словам, на 1 августа из запланированного сноса на этот год 49 многоквартирных домов площадью 18,9 тыс. кв. м ликвидировано 15 домов площадью 4,6 тыс. кв. м. То есть 24% от годового плана.

По состоянию на 19 августа на эти цели перечислено 664 млн руб., но на год запланировано потратить 2,3 млрд руб. Таким образом, перечислено 28% от всей запланированной суммы.

Всего же в Перми к аварийным и непригодным для проживания отнесены 770 многоквартирных домов общей площадью 455,7 тыс. кв. м (всего в городе 6190 многоквартирных домов, и доля аварийных от всего жилого фонда составляет 1,7%). При этом к 2025 году должно быть расселено жильё площадью 329,5 тыс. кв. м.