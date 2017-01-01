Стоимость работ на обходе Чусового возросла на 500 млн руб.

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Министр транспорта Николай Уханов на заседании краевого правительства 21 августа рассказал об увеличении бюджета строительства обхода города Чусового ещё на 500 млн руб.

Корректировка сметы вызвана оползневым склоном, о котором стало известно уже в процессе строительства. Для обеспечения безопасности движения там будут обустроены дополнительные технологические проезды для техники, проведены работы по стабилизации откосов, поверхностному отбору воды и по её перехвату. Ранее стоимость работ на обходе Чусового оценивалась в 2,2 млрд руб. Несмотря на увеличение объёма работ, в краевом минтрансе не меняют сроков пуска транспортного потока через обход Чусового. Объект по-прежнему собираются ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.