АО «ПЗСП» дарит своим покупателям дизайн-проект будущего жилья

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С приобретением квартиры, даже если она не первая, в жизни каждого новосёла наступает особенный период: выбор желаемого интерьера. Компания ПЗСП совместно с мебельным центром «ДомаДом» подготовила покупателям квартир в доме на ул. Иньвенской, 19 подарок — дизайн-проект новой квартиры. Некоторые эскизы уже доступны на сайте компании (https://actions.pzsp.ru/tpk).

Как отмечают в АО «ПЗСП», все покупатели квартир в доме на ул. Иньвенской, 19 не только въедут в комфортный дом с качественной отделкой, но и получат готовые интерьерные решения, а также скидку 10% на покупку мебели в «ДомаДом».

Подробности акции можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП 8-800-300-7977. Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП» (https://pzsp.ru/).