Райффайзенбанк снизил ставки по ипотеке для семей с детьми до 4,99%

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Райффайзенбанк объявляет о снижении процентных ставок для ипотечных кредитов на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке, рефинансирование, а также покупку недвижимости под залог квартиры в собственности. Начиная с 21 августа для всех категорий заёмщиков доступны ипотечные кредиты на сумму от 3 млн до 7 млн руб. по ставке от 9,69%, а кредиты на сумму свыше 7 млн руб. — по сниженной ставке 9,29%.

«Мы рады представить ещё более выгодные условия кредитования для наших клиентов, которые теперь имеют возможность приобрести жильё своей мечты прямо сейчас, осуществляя выплаты по кредиту в комфортном для себя размере», — отметила Оксана Матюшенко, руководитель отдела развития и сопровождения обеспеченных кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк также начал выдавать ипотечные кредиты в рамках госпрограммы для семей с детьми по ставке 4,99% на весь срок кредитования.

Подробности об ипотечных программах доступны на сайте Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надёжных российских банков, который создаёт финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1-го полугодия 2019 года, 7-е по объёму средств частных лиц и 9-е по объёму кредитов для частных лиц.

По сообщению пресс-службы АО «Райффайзенбанк»

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