В краевой закон о патентной системе налогообложения могут внести изменения

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На заседании правительства Пермского края 21 августа губернатор Максим Решетников дал поручение подготовить проект краевого закона с изменениями в патентную и упрощённую системы налогообложения. Эта инициатива связана с досрочной отменой ЕНВД в муниципалитетах Прикамья и возможными негативными последствиями для предпринимателей. Патент считается наиболее мягким вариантом смены системы налогообложения.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Анатолия Маховикова на заседании правительства отметил, что в законопроекте предполагается расширить виды деятельности, которые подпадают под патентную систему налогообложения, а также о снятии ряда ограничений для предпринимателей.

Напомним, с 2021 года на федеральном уровне планируется отменить единый налог на вменённый доход (ЕНВД). Власти Прикамья предложили компенсировать муниципалитетам выпадающие доходы в двукратном размере, если те с 2020 года отменят на своей территории этот налог. И в июне депутаты Законодательного собрания после бурных обсуждений на комитетах и пленарном заседании приняли в двух чтениях законопроект, который бы позволял краевым властям предоставлять муниципалитетам соответствующие трансферты.