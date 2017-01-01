Стала известна полная программа акции «Ночь кино в Пермском крае»

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24 августа более 70 учреждений, библиотек, центров досуга, арт-пространств в Перми и по всему региону поддержат всероссийскую акцию «Ночь кино». Они представят свои уникальные программы, посвященные кинематографу. Полная программа уже доступна на официальном сайте региональной акции www.permartnight.ru, с помощью которого можно составить свой маршрут этой «Ночи».

Фото: Пресс-служба Министерства культуры Пермского края

«Ночь кино» проходит в стране уже четвёртый год, но Пермский край в этом году впервые поддержит масштабно. Среди участников акции — государственные учреждения, частные, корпоративные институции, локальные инициативы и другие.

События пройдут не только 24, но и 23 и 25 августа. Впервые к акции присоединяется Высшая школа экономики. Они проведут лекторий «История и кино. История о кино», посвящённый гуманитарному анализу кинематографа. Государственный архив Пермского края на площадке Центра городской культуры покажет исторические фотографии кинотеатров Перми, киноафиши, архивные документы.

В летнем павильоне «Место встречи» на площади перед Пермским театром оперы и балета можно будет посмотреть художественный фильм о жизни юной русской балерины «Полина».

Ботанический сад устроит квест по растениям в кино, частный музей авиации расскажет о самолетах в советских фильмах, а краевая библиотека для слепых 26 августа устроит дневной кинопоказ с тифлокомментариями.

Чайный дом «Красота востока» расскажет о чае в кино, а частный бар Station B приготовит известные «кинококтейли».

Несколько площадок в Пермском крае расскажут о местах съемок различных художественных и документальных фильмов, артистах и режиссерах-земляках. Участники готовят программы для разных аудиторий: викторины и квесты для детей, музыкальные программы с известными композициями из отечественного и зарубежного кино, мастер-классы, образовательные программы.

Акция «Ночь кино в Пермском крае проходит при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках Всероссийской акции «Ночь кино».