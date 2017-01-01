Суд уменьшил долг перед залоговыми кредиторами дольщикам дома на ул. Декабристов, 97

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Арбитражный апелляционный суд удовлетворил жалобу ЖСК «Столичный» (дольщики проблемного объекта на ул. Декабристов, 97) в уменьшении долга перед залоговыми кредиторами. Изначально сумма долга составляла 64,8 млн руб., теперь — 14,6 млн руб., сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Подготовку апелляционной жалобы и участие в судебных заседаниях от имени дольщиков обеспечило АО «ПАИЖК» в рамках оказания региональных мер поддержки. В последующем дольщики объекта смогут принять решение об обращении в Фонд защиты прав участников строительства с просьбой о финансировании достройки объекта и воспользоваться региональными мерами поддержки по достройке дома.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил Правительству России «принять исчерпывающие меры» для завершения строительства объектов долевого строительства, не введённых в эксплуатацию в установленные сроки. При этом в Пермском крае ведётся работа по решению вопроса обманутых дольщиков. Так, за два года в регионе было сдано девять проблемных объектов.