На закрытие 2G дорог Пермь — Губаха и Пермь — Березники нужно 77 млн руб. Но, по словам министра связи, операторы не& хотят строить мачты на дорогах, так как не могут получить разрешения в «рентабельной» Перми

Твитнуть Поделиться Поделиться

Вчера, 20 августа, на заседании комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания министр информационного развития и связи Пермского края Игорь Никитин рассказал депутатам, как продвигается работа по обеспечению краевых дорог сотовой связью.

«У нас осталось 31 «белое пятно» (прим. ред.: место, где не берёт ни один оператор) протяжённостью более 1 км. Для их закрытия нам требуется около 315 млн руб. с учётом расходов на подключение к электросетям. В этом году мы закроем около 30 км с помощью установки базовых станций в населённых пунктах. Оценки на 2020 год пока осторожные. Если нам не дадут полномочия субсидировать операторов сотовой связи для того, чтобы они ставили вышки, то в следующем году мы сможем покрыть только около 1 км», — пояснил министр.

На вопрос депутатов, хочет ли Федерация передать эти полномочия, Игорь Никитин сообщил, что они поддержат правительство края с условием, что регион сам найдёт деньги на субсидирование операторов сотовой связи. «Я три недели назад в рамках работы цифрового форума лично общался с замминистра цифрового развития, связи, массовых коммуникаций Олегом Ивановым, который является куратором развития связи и интернета. К сожалению, ключевая задача, которую на сегодня решает Федерация, — это обеспечение сотовой связи на федеральных автомобильных дорогах. Там очень серьёзные проблемы, и они пытаются их закрыть. Полномочия регионам по краевых автомобильным дорогам они не запрещают, но и не разрешают. С другой стороны, нас минцифра поддерживает. И если мы средства у себя на это найдём, то по изменению федерального закона они морально нас поддержат. Но нам дадут полномочия максимум, чтобы обеспечить дороги возможностью вызвать экстренные службы. Чтобы покрыть участки всеми четырьмя операторами, на данный момент полномочий нам не дадут», — отметил Игорь Никитин.

Глава комитета по инфраструктуре Виктор Плюснин предложил посмотреть вариант строительства вышек за счёт бюджета, а потом передачи их в аренду на конкурсной основе. «Региону самому нужно что-то делать, иначе мы не сдвинемся с мёртвой точки. Раз вы сами говорите, что они не хотят давать нам полномочия», — пояснил депутат. «Они не «не хотят»», — подчеркнул министр. «Они не заморачиваются. Мы же у них не просим денег, а только говорим: «Дайте полномочия», — поправился Виктор Плюснин.

Игорь Никитин сообщил, что их поправку в Закон «О связи» должны рассмотреть на осенней сессии Госдумы. «Как вы помните, у нас было отрицательное заключение. Его всё-таки удалось поправить, и сейчас ждём новое заключение. Если оно будет положительным, то полномочия должны появиться», — пояснил он.

По оценками министерства связи, чтобы покрыть всеми операторами сотовой связи трассу Пермь — Березники нужно пять базовых станций и 24 млн руб., а трассу Пермь — Губаха — восемь базовых станций и 53 млн руб. «Это пока только связь 2G, а не 3G. То есть интернета не будет, но позвонить уже можно будет на всём протяжении», — подчеркнул он.

Также министр рассказал, как продвигаются переговоры с операторами сотовой связи. По словам Игоря Никитина, операторы не очень хотят идти им навстречу, пока край не решит вопрос по развитию сотовой связи в крупных городах, за счёт которых операторы могут закрыть расходы от работы на невыгодных для них дорогах. «Департамент земельных отношений администрации Перми отказывает операторам в выдаче разрешений на строительство базовых станций на улучшение покрытия с 3G на 4G, потому что считает базовые станции объектами капитального строительства — из-за фундамента. А для получения разрешения на размещение объекта капитального строительства требуется более серьёзный пакет документов. В большинстве субъектов РФ считается, что такие сооружения не являются объектами капитального строительства, и там упрощённый режим получения разрешения и более быстрый. Если бы у нас в городе разрешения стали бы выдаваться нормально, то операторы бы охотнее могли нам идти навстречу. Мы уже год работам по этому вопросу, но, к сожалению, он средне проработан», — сообщил министр.