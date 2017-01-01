В Прикамье жителям многоквартирных домов могут разрешить платить за мусор по количеству проживающих

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Сегодня, 20 августа, на комитете по инфраструктуре краевого Заксобрания и. о. министра ЖКХ и благоустройства Александр Шицын сообщил, что с 2020 года в связи с многочисленными жалобами жителей в крае могут пересмотреть методику начисления населению платы за услуги регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Сейчас расчёт ежемесячной платы за услугу ведётся исходя из того, многоквартирный это или частный дом. В многоквартирном доме размер платы зависит от площади помещения, а в частном — от количества проживающих.

Александр Шицын пояснил, что ранее они выбрали для многоквартирных домов именно такой метод расчёта, так как до мусорной реформы услуги по обращению с ТКО входили в состав платы за содержание жилого помещения, которая рассчитывалась исходя из площади помещения в многоквартирном доме. Причём министр отметил, что «граждане почти 20 лет претензий не имели, так как эта цифра была завуалирована».

«Максим Геннадьевич поставил нам задачу рассмотреть вопрос по переходу к расчётам платы от количества проживающих со всех сторон, в том числе с экономической точки зрения. Рабочая группа уже создана, и мы этими вопросами уже занимаемся. Во второй половине сентября мы уже должны доложить губернатору об итогах нашей работы. Если всё будет чётко одобрено, то со следующего года мы уже можем перейти на расчёты по количеству проживающих», — сообщил Александр Шицын.

И. о. министра ЖКХ также отметил, что поддерживает инициативу перехода на расчёты размера платы за вывоз ТКО в многоквартирных домах исходя из количества проживающих. Но, по его словам, реализовать это будет очень сложно, так как у управляющих компаний недостаточно информации по количеству проживающих. «Нам предстоит непростая и рутинная работа»,— добавил Шицын.