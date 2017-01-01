Количество выданных ипотечных кредитов в Прикамье за год сократилось на четверть

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По данным портала о недвижимости ЦИАН, количество выданных ипотечных жилищных кредитов (под залог договоров долевого участия) за перовое полугодие 2019 года в Пермском крае составило 2,5 тыс. единиц, что на 25% меньше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года.

Тем не менее по количеству сделок Прикамье находится на девятой позиции в России (исследование исключало Московскую и Ленинградскую области). Наиболее значительное сокращение ипотечных кредитов зафиксировано в Красноярском крае и Свердловской области (на 35%). Из нестоличных регионов больше всего кредитов выдано в Краснодарском крае — 5,8 тыс. ед.

Если брать в расчёт столичные регионы, то они окажутся вне конкуренции: в Москве за полугодие выдано 14,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам под залог прав требования по ДДУ (падение на 14%). В Санкт-Петербурге — 13,9 тыс. ед. (падение на 11%).

В исследовании отмечается, что после рекордных показателей в 2018 году, по результатам перового полугодия 2019 года, количество ипотечных сделок на рынке новостроек в среднем по России сократилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 146,1 тыс. ед.

Падение числа ипотечных сделок зафиксировано в 77 регионах, год назад отрицательная динамика наблюдалась только в четырёх субъектах.