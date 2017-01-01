На старом Чусовском мосту заменят все пролётные строения По мнению краевых властей, старый мост износился и простой капремонт его не спасёт

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Мост через р. Чусовая

Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 20 августа, на заседании комитета по инфраструктуре Заксобрания министр транспорта Николай Уханов сообщил, что, в соответствии с концессионным соглашением, после строительства нового Чусовского моста требуется выполнить капитальный ремонт старого моста.

«Вы все ездили по Чусовскому мосту: мы регулярно выполняем ремонтные работы, латаем дыры и устраняем аварийную ситуацию. Но мост физически износился. На сегодняшний день по результатам обследования уже можно чётко говорить, что там нужна замена всех пролётных строений, то есть реконструкция моста», — сообщил министр.

Также Николай Уханов отметил, что увеличение работ приведёт к серьёзному удорожанию объекта «Строительство мостового перехода через р. Чусовая». «Ориентировочно, увеличение произойдёт на 3 млрд руб. в связи с корректировкой проектно-сметной документации. Итоговая стоимость по концессионному соглашению будет определена в октябре после прохождения госэкспертизы. Возможно, что стоимость ещё вырастет», — пояснил он. Также министр отметил, что проект по ремонту старого Чусовского моста был сделан ещё в 2008 году, и за эти десять лет поменялось строительное законодательство.

Глава комитета по инфраструктуре спросил: «То есть на мосту должны заменить всё, кроме опор, и после выполнения концессионного соглашения мы получим на этом месте новый мостовой переход?». «На самом деле такая задача и стоит», — ответил министр.

Напомним, что строительство автомобильного моста через Чусовую реализуется в рамках государственно-частного партнёрства. Концессионером проекта является ООО «Пермская концессионная компания». Ранее в минтрансе сообщали, что стоимость объекта составляет более 14 млрд руб. (9,5 млрд руб. — из федерального бюджета, 1,4 млрд руб. — из региональной казны, 3,1 млрд руб. — средства концессионера). Договор подряда подписан с АО «Стройтрансгаз». Сейчас работы осуществляются силами субподрядной организации ООО СК «Мосты и тоннели».