Экс-министра транспорта Алмаза Закиева этапируют в колонию Суд отклонил его апелляционную жалобу

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Сегодня пермский краевой суд отклонил апелляцию экс-министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева, сообщает «Комсомольская правда». Приговор остался без изменений. Осужденного этапируют в колонию. Сам Алмаз Закиев свою вину не признал.

Алмаз Закиев

Фото: Константин Долгановский

Напомним, бывший министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев приговорён к 8 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Такое решение Ленинский районный суд Перми вынес 29 мая.

7 июня Алмаз Закиев подал апелляционную жалобу на приговор по своему делу. Бывшего чиновника обвинили в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями).

В пользу государства были арестованы денежные средства на счетах Закиева — 745 тыс. руб. Ещё 7,7 млн руб. будут возвращены государству после реализации принадлежащего осуждённому имущества. Алмаза Закиева взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, Закиев получил взятку, замаскировав её под продажу своей квартиры в Тюмени по цене, превышающей рыночную на 8,4 млн руб. (сумма сделки составила 28 млн руб.). Деньги были перечислены с декабря 2015 года по март 2016 года. За эту сумму он якобы помог ООО «Мостострой-12» в получении контракта на 2 млрд руб. по строительству обхода города Чусового, а заодно создал препятствия для другого участника конкурса — ЗАО «Уралмостострой».