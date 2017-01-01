Движение по нечётной стороне Компроса откроют 26 августа

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Фото: Администрация Перми

На перекрёстке ул. Революции и Комсомольского проспекта в Перми ведётся устройство трамвайных путей. В настоящий момент на одной из полос нечётной стороны Компроса ограничено движение транспорта. Его возобновят в ночь с 25 на 26 августа, сообщили в горадминистрации.

Напомним, в начале августа стартовал новый этап реконструкции ул. Революции. За прошедшие две недели были проведены работы по устройству трамвайных путей, но из-за неблагоприятных погодных условий сроки были сдвинуты.

Подрядная организация уже осуществляет работы на следующем участке: от ул. Куйбышева до Комсомольского проспекта. До середины октября там выполнят переустройство сетей, проложат новые трамвайные пути, проведут ремонт ливневой канализации, устроят газоны, тротуары, контактную сеть трамваев, наружное освещение, светофорную сигнализация и систему автоматизированного управления дорожным движением.