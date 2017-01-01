Волонтёры «Метафракса» организовали каникулы для воспитанников детского дома

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Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Метафракс"

Ребятам из детского дома, которые передвигаются в инвалидных колясках, трудно выбраться на интересные каникулы. В отличие от остальных, они обычно не ездят в летние лагеря. Каждому нужен свой сопровождающий, а отпустить с детьми сразу много воспитателей не получится ни в одном учреждении. Координаторы «Дедморозим» и волонтёры компании «Метафракс» объединились и устроили ребятам из Рудничного детского дома «каникулы на колёсах».

Летним лагерем стала база «Уральский букет» — она принадлежит «Метафраксу» и находится в получасе езды от Рудничного, на берегу Широковского водохранилища. Здесь в уютном домике команда из волонтёров и десяти ребят провела три дня.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Метафракс"

Координаторы «Дедморозим» и волонтёры «Метафракса» бывают в Рудничном детском доме в рамках совместного проекта «Вернуть будущее». С воспитанниками и специалистами детского дома работают эксперты-реабилитологи и логопеды, а расходы на проведение их консультаций и покупку необходимых материалов покрывает «Метафракс» по инициативе бенефициарного владельца компании Сейфеддина Рустамова.

В рамках проекта в этом году уже прошла серия из 10 консультаций. Эксперты выезжали в Рудничный детский дом, чтобы индивидуально поработать с детьми, оценить происходящие изменения и подобрать реабилитационное оборудование. Кроме продолжения этой работы, до конца года планируется оборудовать одно из отделений детского дома специальными поручнями — они будут помогать детям ходить самостоятельно, без посторонней помощи.

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