Теодор Курентзис вернётся в Зальцбург «со своим Моцартом» Стали известны планы дирижёра на участие в юбилейном Зальцбургском фестивале

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Фото: Зальцбургский фестиваль

Из неофициальных источников стало известно, что планы творческого сотрудничества Теодора Курентзиса и Зальцбургского фестиваля несколько изменятся. Как сообщал ряд источников, в 2020 году Курентзис планировал поставить для юбилейного, 100-го фестиваля «Тристана и Изольду» Рихарда Вагнера с режиссёром Ромео Кастеллуччи. Сейчас планируется, что вместо этого дирижёр осуществит музыкальное руководство постановкой «Дон Жуана» Моцарта с тем же режиссёром.

Оперу Моцарта «Дон Жуана» Курентзис уже ставил в Перми в 2014 году и многократно исполнял в концертном варианте во своим оркестром MusicAeterna и международной командой солистов. Нынешней осенью она будет исполнена ими в цикле с двумя другими операми Моцарта — «Так поступают все женщины» и «Свадьба Фигаро» — на фестивале в Люцерне и в венском Концертхаусе.

По предварительным данным, на 2021 год Зальцбургский фестиваль планирует постановку Мессы си минор Иоганна Себастьяна Баха с Теодором Курентзисом в сценической версии Питера Селларса.