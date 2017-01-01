Пермские художники отправятся по маршруту Витуса Беринга Проект «Арт-форум «Маршрутами Камчатских экспедиций Витуса Беринга» получил поддержку Фонда президентских грантов

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Впервые за очень долгое время кафедра живописи Пермского института культуры отправляется на длительный выездной пленэр — на Камчатку. В экспедиции примет участие группа из 12 человек — преподаватели кафедры живописи ПГИК и лучшие студенты старших курсов. Руководят проектом заведующая кафедрой Елена Постнова и руководитель направления, связанного с наследием Витуса Беринга, Ильдар Маматов.

В рамках выигранного президентского гранта художники должны создать более 30 живописных работ по материалам Северной экспедиции Витуса Беринга и собственных впечатлений от знакомства с «беринговскими» местами на Камчатке, издать каталог работ и сборник методических материалов, а главное — сформировать передвижную выставку на основе созданных на пленэре работ.

Выставка будет экспонироваться в Петропавловске-Камчатском, Перми, Каменске-Уральском, Осе и Кунгуре, что станет завершением экспедиционного цикла, который был начат год назад большим пленэром кафедры в Осе и выставкой созданных на нём работ.

На Камчатке участники экспедиции проделают исследовательскую работу, которая позволит художникам не только запечатлеть камчатские пейзажи, но и реконструировать облик членов команды Беригна и эпизоды из истории Северного похода. Художественный десант посетит Халактырский пляж, Авачинскую бухту, Корякский вулкан и другие живописные места на Камчатке. На протяжении всей экспедиции в Петропавловске-Камчатском, а после её завершения — в Перми, Каменске-Уральском и городах Пермского края, будет проходить серия лекций и профессиональных мастер-классов.

Экспедиция состоится с 30 августа по 10 сентября. Передвижная выставка «Великий Северный поход Витуса Беринга» откроется в Пермской арт-резиденции 21 ноября.

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