В Пермском крае по вине водителей автобусов произошло 53 ДТП

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В этом году на территории Пермского края произошло 226 ДТП, связанных с пассажирскими автобусами. В этих авариях шесть человек погибли и 325 пострадали.

Такие цифры озвучил и. о. начальника ГИБДД по Пермскому краю Вячеслав Кадочников на встрече с перевозчиками.

По словам Кадочникова, по вине водителей автобусов, по данным на 1 августа, произошло 53 ДТП, в которых один человек погиб и 93 пострадали. Эта статистика не учитывает крупное ДТП, которое произошло в Перми в минувшую субботу, 17 августа, когда в результате столкновения автобуса маршрута №53 погибла одна пассажирка и 35 человек пострадали. На встрече он подтвердил, что версия о технической неисправности остаётся приоритетной.

Как отметил и. о. начальника ГИБДД, только одна эта авария фактически увеличила печальную статистику в два раза.

Кроме того, в результате проверок автобусного парка в регионе только в этом году в 107 автобусах обнаружена неисправность рулевой или тормозной систем.