В Перми появится мемориальная доска памяти основателя фестиваля Rock-Line Установку доски сделали возможной общественная воля и общественный сбор средств

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На стене дома на ул. Яблочкова, 21 в Перми будет установлена мемориальная доска памяти Олега Новосёлова, рок-музыканта, основателя и руководителя старейшего рок-фестиваля в российской провинции Rock-Line. Музыкант жил в этом доме с 1993 по 2004 год.

Елена Зорина-Новосёлова и Алексей Залазаев на фоне мемориального знака

Фото: Станислав Ожигов

Инициаторами этого события выступили музыканты, коллеги, друзья Олега Новосёлова во главе с его вдовой, продюсером фестиваля Rock-Line Еленой Зориной-Новосёловой. Им удалось обойти все бюрократические процедуры, в том числе Совет по топонимике при главе города, поскольку собственники ТСЖ «Яблочкова, 21» поддержали эту инициативу.

В результате проведённого 27 октября 2017 года (Протокол № 5 от 11.11.2017) общего собрания собственников жилья ТСЖ «Яблочкова, 21» было принято решение: «Разместить на фасадной части многоквартирного дома мемориальную доску с барельефом Олега Новосёлова и с текстом: «В этом доме с 1993 по 2004 год жил музыкант, продюсер и общественный деятель Олег Новосёлов». Расходы на установку доски осуществить за счет привлечённых средств (пожертвований частных лиц и т.п.)».

Автор мемориальной доски — известный пермский скульптор Алексей Залазаев.

22 августа 2019 в 13:00 состоится торжественное открытие мемориального знака.

В программе открытия примет участие ансамбль «Пятый корпус».

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