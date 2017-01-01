Владимир Гурфинкель не будет работать в Ярославле Бывший главреж Театра-Театра уступил в конкурсе Сергею Пускепалису

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Бывший главный режиссёр Пермского академического Театра-Театра Владимир Гурфинкель принял участие в конкурсе на должность художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы им. Фёдора Волкова (Ярославль), но не победил в нём. Его счастливым соперником стал известный актёр и режиссёр Сергей Пускепалис. Об этом режиссёр написал в Фейсбуке: «Пускепалис. Но поучаствовал впервые в конкурсе. Забавно!» Позже Гурфинкель поблагодарил друзей и сторонников за поддержку.

Фото: Константин Долгановский

Конкурс прошёл в Российском фонде культуры РФ 16 августа, в нём участвовали девять претендентов.

В своей концепции развития Ярославского театра, представленной на конкурс, Владимир Гурфинкель предлагал разнообразить репертуар, сбалансировать классическую и современную драматургию, делать упор на качественные комедии. Он намеревался приглашать на постановки режиссёров, придерживающихся разных художественных методов, чтобы учитывать современные постановочные тренды. Режиссёр также предлагал изменить формат Международного Волковского фестиваля, который проходит на базе театра, и издавать театральный журнал.

Презентация была остроумно оформлена дизайнером Максимом Шиховым.

Ярославский драматический театр — один из важнейших в России. Он считается первым профессиональным театром в стране. Именно там происходит церемония вручения главной государственной театральной награды — премии имени Фёдора Волкова.

Владимир Гурфинкель покинул Пермский академический Театр-Театр из-за творческих разногласий с художественным руководителем Борисом Мильграмом весной 2019 года. Он не исключает возможности дальнейшего сотрудничества с пермскими театрами и другими культурными институциями. Уже после увольнения из Театра-Театра он поставил в Пермском ТЮЗе спектакль «Капитаны песка», руководил оформлением территории Завода Шпагина к Дягилевскому фестивалю и сформировал программу фестиваля уличных театров Perm Street Fest.