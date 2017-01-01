В Перми повысят безопасность школьников на дороге В приёмной Дмитрия Медведева состоялся единый день приёма граждан, приуроченный к началу учебного года

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В понедельник, 19 августа, в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева состоялся единый день приёма граждан, приуроченный к 1 сентября. Расширенный приём провели региональные координаторы партпроектов «Новая школа» Наталья Рослякова, «Крепкая семья» Ирина Ермакова, «Безопасные дороги» Дмитрий Аликин, «Детский спорт» Василий Кузнецов и «Городская среда» Михаил Борисов, а также депутат Государственной думы Игорь Сапко.

Фото: rop59.ru

Всего на прием пришло 30 заявителей. Жители края смогли обратиться к экспертам по широкому кругу вопросов: например, попросить помощь в сборе детей в школу, задать вопросы касательно подготовки спортивной инфраструктуры, внести предложения по повышению безопасности школьников на дороге и др.

По словам Натальи Росляковой, в ходе подготовки приема им удалось решить многие вопросы, даже не приглашая людей в приемную. «В основном, это были просьбы предоставить их детям место в образовательные учреждения поближе к дому. Мы обратились в департамент образования. Они рассмотрели каждый случай отдельно по адресам, предложили родителям варианты перевода и помогли в обмене мест», — сообщила она.

Фото: rop59.ru

Пермь

Большая часть вопросов поступила от пермяков. В частности, к координатору партпроекта «Безопасные дороги» Дмитрию Аликину обратились с просьбой помочь в организации парковочных карманов около трёх пермских школ, расположенных в Свердловском районе. Мать будущего первоклассника пожаловалась, что около школ № 41, 99 и 54 нет парковочных карманов, поэтому родители высаживают детей прямо на проезжей части, а машины мешают движению по улице.

Дмитрий Аликин отметил, что отсутствие мест под высадку пассажиров рядом со школами имеет в Перми системную проблему. «У пермских школ часто нет места для организации парковки. Сначала мы проработаем этот вопрос с директорами школ. Также мы будем выходить на глав районов, посмотрим, прописаны ли в нормативно-правовых актах требования, что у школ должны быть парковочные карманы», — заявил Дмитрий Аликин. В случае, если земельный участок перед школой не принадлежит городу, координатор партпроекта предложил сделать парковочные карманы для родителей школьников чуть дальше.

Ещё одна родительница рассказала, что сейчас в тоннеле по ул. Локомотивная пешеходов от дорожной части отделяет лишь невысокий бортовой камень, и кто-то может легко вытолкнуть ребенка, идущего в школу или из школы, на дорожную часть. На это приглашенный на прием представитель администрации Дзержинского района сообщил, что к концу сентября в тоннеле планируется заменить бортовой камень и установить пешеходное ограждение. При этом чиновник отметил, что администрация района может попросить подрядчика поменять порядок работ и установить ограждение до 1 сентября. Кроме того, по его словам, перед въездом в тоннель можно установить дополнительный знак снижения скорости.

Вопросы по безопасности дорожного движения задавались и координатору партпроекта «Новая школа» Наталье Росляковой. Бабушка одного из учеников попросила установить на пешеходном переходе напротив старого корпуса школы МАОУ «СинТез» (ул. Адмирала Ушакова, 24) светофор. Она пояснила, что на этой улице часто возникают пробки, и даже было несколько ДТП с участием детей-пешеходов. Кроме того, с учетом активной застройки территории, количество детей, которые будут переходить дорогу по этому пешеходному переходу, будет только увеличиваться. Наталья Рослякова пообещала помочь с установкой светофора.

Фото: rop59.ru

Кунгур

Также к координатору партпроекта Наталье Росляковой обратился педагогический состав кунгурской коррекционной школы. Напомним, что здание по адресу ул. Карла Маркса, 3, в котором находилась коррекционная школа, в июне признали аварийным. Из-за опасности обрушения власти города решили закрыть здание и временно разместить порядка 120 школьников с ОВЗ в обычных школах. Учитывая специфичность требований к обучению детей с ОВЗ и близость учебного года, наиболее подходящими для обучения признаны помещения школы № 12 и Дома туризма. Однако, по словам педагогов, это решение привело к множеству проблем с организацией учебного процесса.

Первая проблема связана с организацией подвоза детей к образовательному учреждению. Ранее представители кунгурского управления образования заверили, что учащимся будет предоставлен транспорт. Однако сейчас, по словам педагогов коррекционной школы, в управлении заявляют, что подвоз детей должна организовать сама коррекционная школа. Для этого нужно три автобуса и 200 млн руб. в год, которых у школы нет. «Если же с 1 сентября подвоз не организовать, то особенные дети могут просто отказаться ходить в школу. Кроме того, до 1 сентября осталось две недели, а за это время выбрать подрядчика по всем правилам конкурсных закупок невозможно», — добавили педагоги. Наталья Рослякова отметила, что обычно школа заключает договор с поставщиком транспортных услуг, а управление образования администрации города делает смету расходов. Деньги же выделяются из бюджета муниципалитета.

Вторая проблема связана с нехваткой площадей, предоставленных коррекционной школе в других учреждениях образования города. Из-за этого из учебного плана выпадает работа узких специалистов и группы продленного дня, и десять человек могут просто остаться без работы. Например, в школе №12 под коррекционку выделяют всего шесть кабинетов на шесть классов. С учетом того, что каждый класс еще делится на три группы, проводить занятия с логопедом придется в коридоре, что не соответствует требованиям к обеспечению учебного процесса. Негде разместить административный блок — завучей и директора. Физрук также сообщил, что его дети являются призерами всероссийских соревнований, а в Доме туризма им дают лишь спортивную комнату и то на первую половину дня.

В-третьих, педагоги школы попросили проконтролировать, что через год они получат обещанное здание. Ранее им сказали, что коррекционную школу с 1 сентября 2020 году могут разместить в одном из корпусов лесотехнического техникума, однако на последней встрече с министром образования им эту информацию не подтвердили.

Наталья Рослякова отметила, что вопрос с Кунгуром очень сложный и быстро его не решить, но он не требует отлагательств. «Думаю, нам нужно собрать совещание с представителями министерства образования Пермского края, администрации Кунгура и депутатами. И эту встречу нужно назначать как можно скорее, так как надо срочно выделять дополнительное финансирование на подвоз детей.», — добавила она.

Новый формат

Отметим, что единый день приёма граждан координаторами партпроектов, посвященный какой-то одной теме, в региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Пермском крае прошел впервые.

Заместитель руководителя приемной Елена Савельева отметила, что приёмная является передовиком по использованию различных технологий по работе с населением. «Приёмная должна быть удобной для людей. Поэтому мы стали первооткрывателями, когда предоставили нашу площадку для встреч населения с координаторами проектов. И сейчас в приёмную действительно приходит большое количество людей, которые хотят участвовать в реализации партпроектов», — добавила Елена Савельева.