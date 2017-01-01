Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 20 августа

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Куда уходят деньги. Почему закрывают Пермский мясокомбинат, а регион недополучает инвестиции в предприятия производства и переработки мяса.

Сложное меню. Городские власти отложили рассмотрение вопроса о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

Прорыв для города. В Перми началась реконструкция улицы Строителей, только на первый этап которой уйдёт более 1 млрд рублей.

«Мы бы умерли, если бы наш мозг работал на 10%». Развеиваем мифы и подтверждаем факты о работе головного мозга вместе с популяризатором нейронауки Асей Казанцевой.

Займи себя сам. Кому будет выгоден налог на профессиональный доход, а кому нет.

Доброта и стабильность. Как единороссы и либерал-демократы подружились на выборах в Добрянке, и кто победит в Пермском районе.

Снова в парламент. Депутаты краевого Законодательного собрания открывают новый политический сезон.

Сокровища — задаром для всех. В Пермской художественной галерее открывается выставка «Сокровища музеев России».

Пермское кинопутешествие. В Пермском крае впервые пройдёт единая «Ночь кино».

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