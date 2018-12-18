Власти Перми отказались от требований к размещению кондиционеров Из проекта Гордумы уберут поправки по размещению на фасадах допоборудования, чтобы ускорить принятие оставшейся части документа

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Фото: Константин Долгановский

На сайте гордумы появился проект решения, внесённый главой города, «О внесении изменений в решение Пермской городской думы от 25.06.2019 №138 «О принятии в первом чтении проекта решения Пермской городской думы «О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Перми, утверждённые решением Пермской городской думы от 18.12.2018 №265».

В июне гордума постановила, что проект решения о внесении изменений в Правила благоустройства, в которых прописаны требования к внешнему облику фасадов зданий, надо доработать до 1 октября 2019 года. Однако сейчас администрация просит депутатов сократить срок приёма поправок в проект изменений в Правила благоустройства до 3 сентября.

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии Перми, они предложили изменить срок направления поправок к проекту решения Пермской городской думы до 3 сентября 2019 года для того, чтобы рассмотрение и утверждение проекта состоялось уже в сентябре этого года.

В пресс-службе мэрии Перми также пояснили, что администрацией города уже направила в гордуму поправки, которые должны исключить из проекта решения вопросы, касающиеся регулирования на фасадах размещения дополнительного оборудования (прим. ред.: наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маскирующие экраны и решётки, вентиляционные трубопроводы, антенны, видеокамеры наружного наблюдения, электрощиты, кабельные линии, защитные решётки и рольставни, почтовые ящики, часы, банкоматы, элементы архитектурно-художественной подсветки, флагштоки и т. д.).

В то же время в проекте изменений в Правила благоустройства останутся стандартные требования к вывескам, их размещению и эксплуатации, требования к содержанию паспорта внешнего облика объекта капитального строительства (колерного паспорта) и порядок демонтажа вывесок, не соответствующих требованиям.

Напомним, новые правила размещения и эксплуатации рекламных конструкций в краевой столице действуют с октября 2018 года. Чиновники привлекают к административной ответственности владельцев вывесок, не соответствующих нормам и не согласованных в составе колерных паспортов. Ответственность за это предусмотрена статьёй 6.3 Закона Пермского края «Об административных правонарушениях» и влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс. до 4 тыс. руб., на должностных лиц — от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб., на юридических лиц — от 10 тыс. до 25 тыс. руб. Однако порядок выявления и демонтажа вывесок не установлен до сих пор.

На июньской «пленарке» депутаты Пермской гордумы рассмотрели проект поправок в правила благоустройства города. Однако в проекте, предложенном администрации, были прописаны не только порядок выявления и демонтажа вывесок, но и единые подходы к размещению на фасадах домов кондиционеров, защитных решёток и другого дополнительного оборудования. Представители администрации заявили, что они готовы организовать демонтаж не соответствующих требованиям вывесок уже с 1 июля, и поэтому просили принять проект в единственном чтении. Однако депутаты раскритиковали требования по размещению допоборудования и отправили проект решения на доработку ко второму чтению.