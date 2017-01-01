В Пермском крае снижается задолженность по зарплате

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На 18,2 % за один месяц снизилась задолженность по заработной плате перед сотрудниками в Пермском крае в. По данным Пермьстата на 1 августа 2019 года просроченная задолженность по зарплате перед работниками в Пермском крае составила 13,8 млн руб. Общая численность работников в таких организациях составляет 486 человек. В среднем на одного работника в них приходится 28,4 тыс. руб долга организации по зарплате. Более половины (55,8%) всего объёма просроченной задолженности приходится на обрабатывающие производства. В лидерах среди территорий Пермского края Чайковский (7,8 млн руб), Пермь (4,9 млн руб), Соликамск (0,7 млн руб) и Кудымкар (0,2 млн руб).