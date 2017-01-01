Пермская семья должна зарабатывать минимум 62 тыс. руб., чтобы комфортно оплачивать ипотеку

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Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) провело исследование в 30 субъектах России по рекомендованным доходам на семью, чтобы более-менее комфортно оплачивать ипотеку.

Для Пермского края рекомендованная сумма для семьи при таких условиях должна составлять 62,38 тыс. руб./мес. По сравнению с аналогичным исследованием в марте рекомендованная сумма выросла на 9,7% (на 1 марта составляла 56,85 тыс. руб.).

В среднем по России рекомендованный доход вырос на 5,6% и составил 75,6 тыс. руб. (на 1 марта 2019 года был 71,7 тыс. руб.) Основными причинами роста данного показателя, по мнению НБКИ, стало увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта.

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— С начала года размер рекомендованного семейного дохода заёмщика, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, немного вырос. По нашему мнению, одной из причин данного роста, помимо прочего, является увеличение среднего размера ипотечного кредита и процентной ставки. Соответственно, несколько выросло тело кредитов и объёмы ежемесячных платежей по ним. В этой связи заёмщикам следует помнить, что получение ипотеки – это принятие на себя многолетних финансовых обязательств, в течение которых всей семье придётся отдавать за обслуживание кредита и погашение основного долга существенную часть своих доходов. Поэтому важно планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту были по возможности комфортными, а остаток средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни.