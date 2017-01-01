На «Турнир четырёх наций» в Пермь приедут два действующих чемпиона мира

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В составе национальных сборных, которые с 23 по 25 августа примут участие в «Турнире четырёх наций» (принимают участие игроки в возрасте до 20 лет), заявлены действующие чемпионы мира и игроки НХЛ.

Так, в составе сборной Финляндии выступят Йаспер Патрикайнен и Лееви Алтонен, которые стали чемпионами мира в этом году.

В сборной Швеции будут два действующих игрока клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

Сборная России во главе с Валерием Брагиным прибудет в Пермь 22 августа, ориентировочно, в 19:00. Матчи турнира пройдут на льду УДС «Молот».