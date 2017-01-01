Пермь стала лидером среди городов-миллионников в рейтинге тишины

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Портал о недвижимости domofond.ru провёл исследование самых тихих и самых шумных городов России. В опросе приняли участие более 90 тыс. человек из 200 городов. Жители оценивали уровень тишины по десятибалльной системе.

Среди городов с населением миллион и более жителей Пермь заняла пеовое место с рейтингом 6,5, наравне с Казанью, Краснодаром и Уфой.

Но в общем рейтинге Пермь расположилась лишь на 86-й позиции.

Самым тихим в России стал город Гурьевск (Калининградская область) с рейтингом 8,4. Самыми шумными признаны два города Кемеровской области — Киселёвск (4,3) и Ленинск-Кузнецкий(5,2).