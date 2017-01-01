На «Азоте» устанавливают современные системы противопожарной защиты

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Фото предоставлено пресс-службой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в г. Березники

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» устанавливают современные системы противопожарной защиты с учётом особенностей производства. Уникальное оборудование газопорошкового пожаротушения, смонтированное на базе модулей BiZone, уже принято в эксплуатацию в цехе №5 слабой азотной кислоты. Система способна ликвидировать возгорания классов A, B, C и электрооборудования под напряжением.

Работает она просто. В цехе, где установлено новое оборудование, находятся датчики. При малейшей угрозе возгорания данные моментально передаются на пульт управления, который сообщает персоналу о нештатной ситуации. Система автоматически производит тушение по всему объёму возгорания путём выброса газопорошковой смеси.

Александр Ермаков, начальник отдела по делам ГОиЧС, ликвидации стихийных бедствий (ОГОиЧС)​ филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Новая установка пожаротушения работает в тестовом режиме до 16 сентября. Это нужно для того, чтобы выявить недостатки и проверить слаженность всех механизмов. Чтобы запустить систему в рабочем режиме, необходимо обучить персонал. На курсах азотчики усвоят, какие действия следует предпринять при нештатной ситуации, связанной с возгоранием.

Кроме того, на «Азоте» ведётся монтаж и других современных систем пожаротушения: в цехе электроснабжения в помещении подстанции №30 производится замена устаревшей системы газового пожаротушения на современную. Все меры защиты разработаны с учётом специфики работы каждого цеха.

В августе на предприятии смонтированы пять современных систем пожарной сигнализации в административно-бытовом корпусе цеха очистки стоков, корп. 417 цеха крепкой азотной кислоты, корп.121 цеха КИПиА, корп. 118 цеха №3 и в корп. 9010 цеха карбамида. С начала года в филиале «Азоте» пожарной сигнализацией защищены 13 объектов, до конца года планируется принять в работу ещё 10 объектов.