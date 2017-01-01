Начнём с Лорки! О том, что готовит для зрителей в новом сезоне Пермский Театр-Театр

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16 августа в Пермском академическом Театра-Театре состоялся сбор труппы после сезона отпусков, сообщают в пресс-службе театра. Художественный руководитель Борис Мильграм поздравил коллектив с началом 93-го сезона, представил новых сотрудников и озвучил творческие планы на театральный сезон.

Дружные аплодисменты и слова благодарности прозвучали в адрес народного артиста России Владимира Гинзбурга, которому 12 августа исполнилось 80 лет. 26 октября Владимир Феликсович выйдет на сцену в спектакле «Поминальная молитва». В этот день коллеги приготовят для него масштабное творческое поздравление.

В новом сезоне Театр-Театр возобновил сотрудничество с актёром Михаилом Чудновым. Кроме того, в женском коллективе появилась молодая актриса из Уссурийского театра драмы имени В. Ф. Комиссаржевской Наталья Федоткина. В балетной труппе появятся два новых танцора: Максим Семириков, принимавший участие в мюзикле «Винил», и танцовщица Анастасия Тиунова из студии современного танца Shake dance group и Свободного театра современного танца.

В этом году Театр-Театр планирует сделать акцент на модернизации технической составляющей спектаклей, улучшить качество звучания. До Нового года в репертуаре большой сцены появится драма «Дом Бернарды Альбы» и музыкальный спектакль «Летучий корабль», в репертуаре малой сцены — «Маленькие трагедии. Часть вторая».

До первого спектакля сезона ещё почти месяц, но труппа уже активно включилась в работу. У артистов, занятых в «Доме Бернарды Альбы», стартовал марафон предпремьерных репетиций. 18 сентября именно этой постановкой театр откроет 93-й театральный сезон для зрителей.

Болгарский режиссер Диана Добрева уже работала с пьесой Федерико Гарсиа Лорки. В Софийском театре с успехом идёт ее постановка «Дом гнева». В Театре-Театре Добрева не переносит болгарский спектакль на пермскую сцену, а делает новый продукт.

Зрителей ждёт мощный драматический спектакль о том, что происходит с женщинами, которым запрещены чувства, и на что они способны, чтобы отстоять свою свободу. Театр обещает удивить стильной сценографией и костюмами. Сценографом спектакля выступает художник по костюмам Мира Каланова, неоднократный победитель Askeer Award. Музыку с испанским колоритом написал композитор Виталий Истомин.

Фото: пресс-служба театра

В репетиционный процесс включилась вся труппа. Сергей Детков, Александра Кризьская, Данил Ахматов, Антон Девятов и Кристина Баженова участвуют в подготовке театрального эскиза режиссёра Павла Макарова (показ будет закрытым). Начались вводы актёров в спектакли «Доктор Живаго», #конституциярф. Готовится к выпуску совместный режиссёрский проект Бориса Мильграма и Марка Букина «Маленькие трагедии. Часть вторая». Скоро в расписании появятся и музыкальные репетиции «Летучего корабля», спектакля по всеми любимому мультику в постановке режиссёра Дамира Салимзянова.

В новом сезоне труппе предстоит отправиться на гастроли сначала в Хабаровск рамках фестиваля «Золотая маска — 2019». Там 15 сентября покажут мюзикл «Карлик Нос». Затем труппа побывает в Ижевске с мюзиклом «Монте-Кристо. Я Эдмон Дантес» и рок-оперой Jesus Christ Superstar. 17 и 18 октября в Лионе (Франция) на Международном театральном фестивале SENS INTERDITS они сыграют спектакль #конституциярф.

В сентябре в Театре-Театре стартует курс «Актёр музыкально-драматического театра», который был открыт совместно с Московским институтом современного искусства. По словам руководителя курса Бориса Мильграма, среди студентов есть очень интересные талантливые ребята с большим потенциалом. В обучении студентов будут задействованы некоторые артисты театра.

Главным событием октября для театра станет Ввероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST-ФАКТ», который пройдёт со 2 по 8 октября. Фестиваль был задуман в 2018 году Борисом Мильграмом и театральным критиком, членом экспертного совета «Золотой маски» Олегом Лоевским. Проект создавался как конкурсный показ спектаклей, попавших в лонг-лист премии «Золотая маска», но не прошедших дальше.

Однако в процессе подготовки концептуальное содержание фестиваля стало шире. «POST ФАКТ» — не просто некое продолжение главного театрального конкурса страны. Это ещё и новая форма работы со зрителем, который, по сути, станет центром всего фестивального процесса и будет вовлечён в обсуждение постановок, работу зрительских лабораторий и лекции ведущих экспертов театрального искусства.

Творческие планы ТТ определены не только на 93-й, но и на следующие сезоны. Многие проекты запускают уже сейчас.





