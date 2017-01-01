В Перми будут работать 67 частных детсадов

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К началу учебного года лицензию на осуществление образовательной деятельности получили 67 частных дошкольных организаций.

Как сообщили в департаменте образования администрации города Перми, число таких учреждений в Перми ежегодно растёт. Причём лидерами по количеству частных детских садов остаются Мотовилихинский и Дзержинский районы.

В департаменте образования отмечают, что наличие лицензии гарантирует родителю строгое соблюдение частными детскими садами санитарных норм и требований противопожарной безопасности. Кроме того, только лицензированные образовательные организации имеют право на получение субсидии из бюджета города на возмещение части затрат, связанных с услугами персонала. На сумму полученной субсидии частная образовательная организация осуществляет перерасчёт родительской оплаты.

Источник — пресс-служба администрации Перми