В Прикамье вновь ожидается дождливая неделя

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Как сообщает ГИС-Центр ПГНИУ, на этой неделе температура воздуха в Пермском крае ожидается выше нормы по северу на 1—1,5°, по югу на 2,5°. По центральным районам края и в Перми может выпасть до 150% от недельной нормы осадков.

Во второй половине дня в понедельник по центральным и южным районам края вероятны ливневые дожди и местами грозы. Температура воздуха из-за облачности на большей части края составит +19...+22°, но по крайнему югу может повыситься до +28°. В Перми днём ожидается чуть выше +20°, ливни и грозы. Ночью также будут дожди с грозами, а температура воздуха на большей части края будет в пределах +13…+18°.



Во вторник, 20 августа, снова вероятны дожди, по югу — с грозами, в отдельных районах возможны сильные ливни. Температура воздуха на большей части края составит +18…+23°, а по югу в отдельных районах поднимется до +27°.



В среду, 21 августа, осадки прекратятся, температура в ночные часы немного понизится. Днём при переменной облачности ожидается +19..+24°.



В четверг вновь вероятны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха в ночные часы составит +9…+14°, днём +20…+25°.



В пятницу, 23 августа, ожидается погода без осадков, с дневной температурой не выше +18…+23°.